Was für eine höchstdramatische Entwicklung bei ITM Power! Damit hatte keiner gerechnet, hatte die Aktie doch so gut wieder aufholen können. Nun wieder eine heftige Kurskorrektur, die sich keiner so richtig erklären kann. Das Anlegervertrauen scheint tief erschüttert zu sein, dass viele Anlege erstmal die Gewinne mitnehmen, um sich von dieser Aktie zu verabschieden!

Anleger-Tipp: Die Wasserstoff-Aktien haben einen harten Crash mit großen Verlusten hinter sich. Ob und wann Sie wieder einsteigen können, lesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...