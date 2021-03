Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach dem Zinsanstieg in der Vorwoche kam es an den Kern-Staatsanleihemärkten zunächst zu einer Entspannung, so die Experten von Union Investment.Zum Wochenschluss hin sei die Renditebewegung aber wieder leicht aufwärtsgerichtet gewesen. In den USA hätten Zehnjahrespapiere an der 1,6 Prozentmarke notiert. Auf der dortigen Zinskurve habe sich der Renditeanstieg in einer Größenordnung zwischen drei und sechs Basispunkten bewegt. ...

