DANBURY, Connecticut, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- FuelCell Energy, Inc. (Nasdaq: FCEL), ein im Bereich der Brennstoffzellentechnologie führendes Unternehmen mit dem Ziel, die Welt mit seinen proprietären hochmodernen Brennstoffzellenanlagen mit sauberer Energie zu versorgen, hat heute seinen Beitritt zu Hydrogen Europe bekanntgegeben, dem führenden europäischen Verband der Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche und seiner Interessenvertreter. Mit seinem Beitritt zu Hydrogen Europe schließt sich FuelCell Energy einer Gruppe großer Unternehmen an, die daran arbeiten, Fortschritte in der Wasserstoffenergiewirtschaft deutlich zu beschleunigen.



"Wir bei FuelCell Energy haben uns zum Ziel gesetzt, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der dezentralen Wasserstofferzeugung zu werden", so Jason Few, President und CEO. "FuelCell Energy bringt über 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Kommerzialisierung, Herstellung und dem Betrieb von Brennstoffzellenanlagen im Kraftwerksmaßstab mit in den wachsenden Markt der Wasserstoffenergie. Wir sind stolz darauf, mit Hydrogen Europe zusammenzuarbeiten und diese wichtige Technologie gemeinsam mit vielen renommierten Branchen- und Forschungsexperten voranzutreiben."

Mr. Few ergänzt: "Wir haben über die letzten zwanzig Jahre in Technologien für die Wasserstofferzeugung investiert und diese auch selbst entwickelt, weil wir die wichtige Rolle von Wasserstoff bei der Abkehr von fossilen Energieträgern erkannt haben. Wir entwickeln unseren Festoxid-Elektrolyseur weiter und erweitern damit unsere bestehende Wasserstofferzeugungs-Plattform für karbonatbasierte Brennstoffzellen. Dieser Portfolio-Ansatz ermöglicht die flexible Produktion von grünem, blauem oder grauem Wasserstoff entsprechend dem Bedarf der wachsenden Bandbreite unterschiedlicher Wasserstoffanwendungen."

FuelCell Energy hat seinen Hauptsitz in den USA und betreibt ein Produktions- und Servicezentrum in Deutschland, das den breiteren europäischen Markt bedient.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese umfassen unter anderem Aussagen über die erwarteten Finanzergebnisse des Unternehmens sowie Aussagen über die Pläne und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die weitere Entwicklung, Kommerzialisierung und Finanzierung seiner Brennstoffzellentechnologie sowie seiner Geschäftspläne und Strategien. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen könnten, gehören unter anderem: Änderungen der prognostizierten Lieferungen und des Auftragsflusses; Änderungen der Produktionsrate und der Produktkosten; allgemeine Risiken in Verbindung mit der Produktentwicklung und Fertigung; Änderungen des regulatorischen Umfelds, der Kundenstrategien, der Zugangsmöglichkeiten zu bestimmten Märkten; unerwartete Fertigungsprobleme, die sich auf die Kraftwerksleistung auswirken; Änderungen wichtiger Bilanzierungsrichtlinien; Zugang zu Kapital und die Fähigkeit, Investoren zu gewinnen; potenzielle Schwankungen der Energiepreise; schneller technologischer Wandel; Konkurrenz; die Fähigkeit des Unternehmens, seine neuen Geschäftsstrategien erfolgreich umzusetzen und seine Ziele zu erreichen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Vertriebspläne und Kostensenkungsziele zu erreichen; die aktuellen Auswirkungen des neuartigen Coronavirus (dem Auslöser von Covid-19) sowie weitere Risiken, die in den vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen dargelegt sind. Die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt ausdrücklich keinerlei Verpflichtung oder Zusicherung, derartige Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um geänderte Erwartungen des Unternehmens oder Änderungen bei Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen derartige Aussagen basieren.

FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ: FCEL) ist ein weltweit führendes Unternehmen für umweltfreundliche dezentrale Grundlast-Energielösungen auf der Basis unserer proprietären Brennstoffzellentechnologie. Wir entwickeln einsatzbereite Lösungen für die dezentrale Stromerzeugung und bieten umfassende Dienstleistungen über die gesamte Lebensdauer des Kraftwerks. Darüber hinaus arbeiten wir daran, die proprietären Technologien, die wir in den letzten fünf Jahrzehnten entwickelt haben, auf neue Produkte, Märkte und Regionen auszuweiten. Unsere Mission und unser Ziel bleiben dabei, mit unseren proprietären hochmodernen Brennstoffzellenkraftwerken den globalen ökologischen Fußabdrucks in der Grundlast-Stromerzeugung zu reduzieren. Dazu bieten wir umweltfreundliche Lösungen für zuverlässige elektrische Energie, Heißwasser, Dampf, Kühlung, Wasserstoff, Mikronetz-Anwendungen und CO2-Abscheidung. Gleichzeitig steigern wir so die Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen und erzielen damit positive Renditen für unsere Aktionäre. Unsere Brennstoffzellenlösung ist eine saubere, effiziente Alternative zur herkömmlichen verbrennungsbasierten Stromerzeugung und ergänzt einen fluktuierenden erneuerbaren Energiemix z. B. aus Solar- und Windenergie. Unsere Systeme entsprechen den Anforderungen unterschiedlicher Kunden und Märkte, die unter anderem Versorgungsunternehmen, Gemeinden, Universitäten, Krankenhäuser, Regierungsbehörden sowie verschiedene Industrie- und Wirtschaftsunternehmen umfassen. Wir bieten Lösungen für zahlreiche Anwendungen wie die dezentrale Stromerzeugung im Kraftwerksmaßstab, Vor-Ort-Stromerzeugung und Kraft-Wärme-Kopplung. Dabei ermöglichen wir die Nutzung mehrerer Brennstoffquellen wie Erdgas, erneuerbares Biogas (d. h. Deponiegas, anaerobes Faulgas), Propan und verschiedene Mischungen dieser Brennstoffe. Durch unsere proprietäre Gasreinigungsanlage wird die Nutzung verschiedener Brennstoffquellen zusätzlich deutlich verbessert.

