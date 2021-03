(shareribs.com) New York 15.03.2021 - Der US-Agrarkonzern Cargill will fast 500 Mio. USD in den Ausbau der Verarbeitungskapazitäten von Sojabohnen investieren. Damit trägt man auch der steigenden Nachfrage nach Fleischalternativen Rechnung. In Australien ist die Nachfrage nach Fleischalternativen kräftig gestiegen. Cargill will in den USA rund 475 Mio. USD in den Ausbau seiner Verarbeitungsanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...