Deutschland hält nach Berichten über Blutgerinnsel und dem Impfstopp in mehreren europäischen Ländern an dem Einsatz des Covid-19-Impfstoffs von AstraZeneca fest. Die Meldungen würden sehr ernst genommen und die Datenlage beständig geprüft, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.

