Das gab die BKS Bank am Montag in einer Aussendung bekannt. Die Hauptversammlung hatte das Unternehmen 2018 ermächtigt, für dieses Programm Aktien zurückzukaufen, 2019 wurden daher 100.000 Stammaktien börslich und außerbörslich erworben. Nun wurde vom Vorstand ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm für 2021 ausgearbeitet. Das Programm ist so konzipiert, dass es in den Folgejahren mit den gleichen Eckpunkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...