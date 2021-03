Immofinanz: S Immo im Visier

In die Immobilienbranche kommt Bewegung: Das österreichische Immobilien-Unternehmen Immofinanz AG (WKN: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2) plant, den ebenfalls österreichischen Konkurrenten S Immo AG (WKN: 902388 / ISIN: AT0000652250) zu übernehmen.

Laut der Unternehmensmeldung vom 14. März, soll der Angebotspreis 18,04 je S-Immo-Aktie betragen. Diese freiwillige öffentliche Offerte an die S-Immo-Aktionäre entspreche dem Schlusskurs vom Freitag und werde um die Höhe einer S-Immo-Dividende reduziert, für den Fall, dass S Immo vor Abschluss der Transaktion Geld an die eigenen Aktionäre ausschüttet.

Laut Immofinanz entspricht der Angebotspreis einem Aufschlag von 13,75 Prozent im Vergleich zum volumengewichteten Durchschnittskurs der zurückliegenden sechs Monate. Immofinanz behält sich vor, Paralleltransaktionen zur Erlangung einer kontrollierenden Beteiligung an S Immo vorzunehmen. In diesem Fall würde sich das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot in ein Pflichtangebot wandeln, womit vor allem die gesetzliche Mindestannahme-Schwelle für das Angebot entfällt.

Den vollständigen Artikel lesen ...