Mit einem deutlichen Kurssprung von rund sechs Prozent sticht die Aktie des irischen Glücksspielkonzerns Flutter Entertainment am Montag an der Börse positiv heraus. Flutter prüft nach eigenen Angaben das IPO eines kleinen Anteils an der US-Tochter FanDuel.Im vergangenen Dezember hatte Flutter Entertainment durch einen 4,2 Milliarden Dollar schweren Deal mit Fastball seinen Anteil an FanDuel auf 95 Prozent ausgebaut. Nun erklärte der Konzern, dass man regelmäßig seine Organisations- und Kapitalstruktur ...

