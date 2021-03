Die auf dem Gebiet von Verpackungen aus Voll- und Wellkarton tätige Model Group erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen konsolidierten Gruppenumsatz von CHF 859 Millionen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang von 9 %. Dieser ergab sich durch einen tieferen Durchschnittspreis der Wellkartonverpackungen und einem höheren Integrationsgrad zwischen selbst hergestelltem Papier und Wellkarton. Durchschnittlich beschäftigte die Model Group 4 225 Mitarbeitende, davon 831 in der Schweiz. Investitionen in der Höhe von mehr als CHF 57 Millionen flossen in Vorhaben zur Steigerung der ...

