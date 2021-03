Nach der Rekordjagd in der vergangenen Woche legen die Anleger an Europas Aktienmärkten zum Wochenanfang eine Verschnaufpause ein. Der Dax notierte am Montagnachmittag etwas fester bei 14.520 Punkten. Der EuroStoxx50 zog 0,3 Prozent auf 3842 Zähler an. In den USA deuteten die US-Futures ebenfalls auf einen gedämpften Börsenstart hin.

