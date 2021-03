Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der Aktienmarkt ist momentan zwischen Reflationsoptimismus und Inflationssorgen hin- und hergerissen, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Würden die Anleiherenditen steigen, würden hochbewertete Aktien fallen und umgekehrt. Die gestiegene Korrelation zwischen Aktien und Anleihen sowie die erhöhte Volatilität von Anleihen habe dazu geführt, dass einige systematische Strategien wie zum Beispiel Risk-Parity-Fonds ihr Exposure in Aktien und Anleihen zuletzt hätten reduzieren müssen. ...

