RENSSELAER, N.Y., March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von Tiermodelllösungen für die Arzneimittelforschung, gibt bekannt, dass Monica Gostissa, PhD, zum Mitglied seines wissenschaftlichen Beirats (Scientific Advisory Board, SAB) ernannt wurde. Dr. Gostissa verstärkt die bestehenden Beiratsmitglieder Frank Sistare, PhD; Andrew Goodman, PhD; David Hill, PhD; und Robert Rosenthal, PhD.



Der SAB arbeitet mit dem Taconic-Management zusammen und stellt bei der Erweiterung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios des Unternehmens wissenschaftliche Erkenntnisse und Leitlinien bereit. Dr. Gostissa bringt mit ihrer umfangreichen Karriere in den Bereichen Immunologie und Immunonkologie neue Fachkenntnisse in den Beirat ein und unterstützt die führende Position von Taconic in diesen Forschungsbereichen.



Die Fachkenntnisse der SAB-Mitglieder in den Bereichen Mikrobiom, Onkologie, Neurobiologie und Toxikologie spiegeln den Innovationsschwerpunk von Taconic in diesen Forschungsbereichen wider.



"Für Taconic sind die Immunologie und die Immunonkologie wichtige Schwerpunktbereiche unserer Forschung. Wir heißen Dr. Gostissa in unserem Team herzlich willkommen. Sie wird Taconic wertvolle Expertise bei der Entwicklung optimaler Tiermodelllösungen bereitstellen, die wichtige Erkenntnisse für klinische Ergebnisse beim Menschen liefern", so Nancy J. Sandy, Chief Executive Officer von Taconic Biosciences.



Dr. Monica Gostissa ist Senior Director der in-vivo- und ex-vivo-Forschung bei Jounce Therapeutics, wo sie ein multidisziplinäres Team leitet, das die Felder in-vivo-Pharmakologie, ex-vivo-3D-Modellentwicklung und Histopathologie abdeckt. Während ihrer 20-jährigen Karriere in der Grundlagenforschung hat Dr. Gostissa umfangreiche Fachkenntnisse in der Entwicklung und Untersuchung komplexer Mausmodelle für hämatologische und solide Malignome erworben. Außerdem verfügt sie über fundierte Kenntnisse in der Zellbiologie und Tumorimmunologie. Seit 2014 leitet Dr. Gostissa präklinische Programme bei kleinen und großen Biotech-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf die optimale Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse für innovative Krebstherapien.

Dr. Gostissa erhielt ihren PhD in Molekulargenetik an der International School for Advanced Studies in Triest, Italien, und war als Postdoktorand am Boston Children's Hospital/an der Harvard Medical School tätig. Sie war Mitautorin von mehr als 40 Peer-Review-Publikationen und erhielt mehrere Auszeichnungen, wie einen Leukemia and Lymphoma Society Special Fellow Award und einen V Foundation Scholar Award.



Nachfolgend finden Sie Informationen zu den anderen SAB-Mitgliedern von Taconic:

Dr. Andrew Goodman ist Associate Professor für mikrobielle Pathogenese und Mitglied des Microbial Sciences Institute an der Yale University School of Medicine. Dr. Goodman wurde mit dem NIH Director's New Innovator Award, dem Pew Scholars Fellowship, dem DuPont Young Professor Award, dem Burroughs Wellcome Fund Investigator Award, dem Howard Hughes Medical Institute Faculty Scholar Award und dem Presidential Early Career Award in Science and Engineering ausgezeichnet. Dr. Goodmans Forschung konzentriert sich auf die Interaktion zwischen den Organismen des menschlichen Darmbioms sowie mit dem Wirt. Das Goodman-Labor kombiniert mikrobielle Genetik, gnotobiotische Tiermodelle und computergestützte Ansätze, um neue Technologien für die Untersuchung des Mikrobioms zu entwickeln und diese anzuwenden, um die Ursachen und Folgen von interpersonellen Abweichungen im Mikrobiom aufzudecken. Dr. Goodman hat an der Princeton University Ökologie und evolutionäre Biologie studiert und seinen PhD an der Harvard Medical School in Mikrobiologie erworben.

Dr. David Hill kann auf eine erfolgreiche und umfangreiche Karriere in der Leitung der Pharmakologie vieler großer Pharmaunternehmen zurückblicken, darunter 20 Jahre bei Organon und Merck. Dr. Hill verfügt über therapeutische Fachkenntnisse in den Bereichen Neurowissenschaft, Schmerztherapie, Anästhesie, kardiometabolische Erkrankung und Onkologie. Dr. Hill hatte eine entscheidende Rolle inne bei der Leitung präklinischer Tiermodell-Programme verschiedener Größen, die zu zahlreichen neuen Therapeutika geführt haben. Neben seiner wissenschaftlichen Expertise verfügt Dr. Hill über fundiertes Wissen im Bereich der Harmonisierung interner und ausgelagerter Ressourcen mit Hinblick auf robuste wissenschaftliche wie auch ökonomische Ergebnisse. Dr. Hill hat einen BS-Abschluss in angewandter Biologie der Hatfield Polytechnic und einen PhD in Pharmakologie der St. Thomas Hospital Medical School.

Dr. Robert J. Rosenthal besitzt mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Unternehmen, die in der Entwicklung von Diagnostika, Therapeutika, medizinischen Geräten und biowissenschaftlichen Werkzeugen tätig sind. Derzeit ist er im Vorstand von Safeguard Scientifics, Inc., wo er Vorsitzender des Capital Management Committees und Mitglied des Audit Committees und des Compensation Committees ist. Vor seiner Tätigkeit bei Taconic war er unter anderem Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer bei der IMI Intelligent Medical Implants AG, einem Medizintechnikunternehmen, das ein Netzhautimplantatsystem für degenerative Erkrankungen entwickelt hat, sowie President, Chief Executive Officer und Director bei der von ihm gegründeten Magellan Biosciences, Inc., einem Anbieter für Forschungs-Tools im Bereich der Biowissenschaften. Er besitzt einen BS-Abschluss der University of Maryland, einen MS-Abschluss der State University of New York, einen PhD der Emory University und einen Executive MBA der Stanford University. Er hat als Gastwissenschaftler der Alexander von Humboldt Stiftung ein postdoktorales Fellowship-Programm an der Universität Würzburg, Deutschland, absolviert, gefolgt von einem weiteren Fellowship-Programm an der UCLA.

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter und weltweit führender Anbieter von genetisch veränderten Nagetiermodellen und zugehörigen Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet optimale Tiermodellösungen. Im Rahmen des breiten Servicespektrums können Kunden wertvolle Forschungsmodelle erwerben, anwendungsspezifisch generieren, züchten, vorkonditionieren, testen und weltweit beziehen. Als Spezialist für genetisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiome, Mausmodelle für die Immunonkologie sowie integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic drei Labore und sechs Züchtungseinrichtungen in den USA und Europa. Das Unternehmen unterhält außerdem Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandkapazitäten, mit denen es Tiermodelle nahezu überall auf der Welt bereitstellen kann.

