Berlin (ots) - Seit dem Bund-Länder-Beschluss Ende Januar dürfen in Geschäften sowie dem ÖPNV nur noch Masken getragen werden, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Die innovative Marke ISKO Vital+ bietet wiederverwendbare Masken, die diesen Anforderungen entsprechen: Sie genügen dem EU-Standard EN:14683:2019+AC Typ 1 und sind CE-zertifiziert als medizinische Masken. Um aufzuklären, startet ISKO Vital+ nun eine große Kampagne und bringt eine eigene Edition für Deutschland (https://iskovital.com/de/collections/face-masks/products/premium-face-mask-white-certified-germany) auf den Markt. Die neue Kollektion macht die erfüllten Anforderungen bereits auf der Maske sichtbar, sodass Träger*innen dies schnell nachweisen können. Dank der atmungsaktiven Bio-Baumwolle bietet sie nicht nur höchste Sicherheit, sondern auch maximalen Komfort."Der Schutz von Träger*innen und anderer steht bei uns an oberster Stelle. So haben wir die Marke ISKO Vital+ zu Beginn der Pandemie ins Leben gerufen, um sichere Masken zu bieten - die gleichzeitig gern getragen werden und nachhaltig sind. Unser Expertenteam hat so lange geforscht und entwickelt, bis wir höchsten Ansprüchen und Anforderungen gerecht werden konnten. Durch die aktuellen Bestimmungen müssen wir diese Zertifizierungen und Standards auf den ersten Blick erkennbar machen, damit es für Träger*innen im Alltag besonders leicht ist", so Edgar van der Linden, Medical Business Lead von ISKO, nachhaltiger und zukunftsorientierter Textilhersteller. Bereits seit dem Launch sind die Premium-Masken als medizinische Masken des Typ 1 konzipiert und produziert. Sie werden unabhängig getestet und stimmen mit der EU-Norm für medizinische Gesichtsmasken überein. Damit hat sich ISKO Vital+ als einer der wenigen Hersteller von Masken aus Stoff etabliert, welche höchste Sicherheit bieten und den Anforderungen entsprechen.Die neue Edition der Premium-Masken für den deutschen Markt macht nun die Auszeichnung "EN14683 CE" direkt auf dem Textil sichtbar. Sie umfasst zunächst drei unifarbene Modelle in M und L, die dezent und doch klar erkennbar bedruckt sind. Die neuen Masken sind erhältlich über den Online-Shop (https://iskovital.com/de/collections/face-masks/products/premium-face-mask-white-certified-germany) - im 5er-, 10er- oder 15er-Pack - für umgerechnet 3,99 Euro pro Maske.