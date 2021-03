Berlin (ots) - Die Aroma-Thaimassage aus Berlin öffnet ab dem 09.03.2021 wieder für ihre Kunden. Um einen optimalen Schutz sicherzustellen, setzt das Team um Inhaberin Duan Peschel dabei auf ein umfassendes Hygiene-Konzept, das die aktuellen Vorgaben der Senatsverwaltung umsetzt.Öffnung unter strengen Hygiene-AuflagenNach mehr als 4 Monaten Lockdown kann das Team der Aroma-Thaimassage wieder für seine Kunden da sein. Voraussetzung für die Öffnung war, dass das Studio sein Schutz- und Hygiene-Konzept erweitert und Mitarbeiter und Kunden optimal schützt. Zu diesem Zweck herrscht bei Angestellten und Kunden eine umfassende Maskenpflicht. Zusätzlich müssen alle Mitarbeiter mindestens wöchentlich einen Corona-Test durchführen lassen.Dienstleistungen nur nach TerminDie allgemeinen Schutz- und Hygieneregeln, die bereits in der Zeit vor dem Lockdown herrschten, behalten weiter ihre Gültigkeit. Darüber hinaus sind Massagen nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich und die Wartezeit darf nicht im Geschäft verbracht werden. Weiterhin wird zwischen anwesenden Kunden jederzeit ein Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern gewährleistet."Wir sind froh, nach der langen Zeit des Wartens endlich wieder unseren Betrieb öffnen können", so Geschäftsführerin Duan Peschel. "Wie für alle Anbieter körpernaher Dienstleistungen waren die letzten Monate auch für uns eine große Herausforderung. Fortlaufende Fixkosten, noch immer anhaltende Probleme bei der Auszahlung staatlicher Hilfen und fehlende Möglichkeiten zur Digitalisierung unseres Angebots sind zu einer existenziellen wirtschaftlichen Bedrohung kumuliert, die noch immer unvorhersehbar ist. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass die fortschreitende Durchimpfung der Gesellschaft, die steigende Verfügbarkeit von Schnelltests und die Weiterentwicklung von Hygiene-Konzepten zu einer deutlichen Verbesserung der Situation in den kommenden Monaten führen wird."Pressekontakt:Duan PeschelAroma ThaimassageJosef-Orlopp-Str. 710367 BerlinKörnerstraße 1610785 Berlin Tiergarten-MitteTelefon: 030 / 89 20 32 51E-Mail: info@aromathaimassage-berlin.deOriginal-Content von: Aroma Thaimassage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154194/4864460