Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones markierte an allen fünf Handelstagen der vergangenen Woche neue Rekordhochs. Am Freitag ging er mit einem Zugewinn von 0,9 Prozent aus dem Handel. Das Wochenplus betrug mehr als vier Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gamestop, American Airlines, Delta Airlines, Disney, Carnival, TripAdvisor und Booking Holdings. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.