Darum geht's im Video: Der Automobilkonzern Volkswagen gibt Gas. Am sogenannten "Power Day" soll es Neuigkeiten zur " Batterie-Strategie" geben - schließlich hat der Konzern in puncto E-Autos große Pläne. Welche das sind, an welcher Stelle VW bereits klug eingekauft hat - hier die Einschätzungen zu VW, Tesla, Nio & Co von Kemal Bagci, BNP Paribas. Er berichtet zudem vom Wochenstart an den Finanzmärkten und verrät welche Termine diese Woche für Anleger wichtig sind.