Die neue Börsenwoche startet wie immer mit der neuen "Börsenwoche" auf aktienlust.tv. Was bewegt die Märkte? Auf was müssen Sie in den kommenden Tagen achten? Dies und vieles mehr diskutieren Mick Knauff und Jürgen Schmitt jeden Montag und natürlich auch heute. Dabei dürfte vor allem die anstehende Sitzung der amerikanischen Notenbank ganz entscheidend sein, ob die Märkte noch einmal durchstarten oder doch erst einmal wieder Luft ablassen. Generell ist der Nasdaq jedenfalls trotz der kräftigen Erholung der letzten Woche noch nicht aus dem Schneider. Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.