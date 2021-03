Die Rodinger Mühlbauer AG gilt in Finanzkreisen als eher zugeknöpft, IR-Aktivitäten haben zumindest keine Priorität. Warum auch, Firmenchef Josef Mühlbauer hält 70 % der Aktien. Die Aktie segelt daher bei vielen Investoren unter dem Radar, was sie aber nicht uninteressant macht, im Gegenteil. Bekannt ist Mühlbauer vor allem durch seine Technologiekompetenz in den Bereichen Smart Card, ePassport, RFID-Smart Label und flexible Solarzellen. In "coronafreien" Jahren sind bei Mühlbauer Umsätze im Bereich von 290 Mio. € realistisch. Auf dieser Basis ist ein Nettogewinn von knapp 50 Mio. € machbar. Der Börsenwert beträgt aktuell rund 580 Mio. €. Das KGV liegt somit bei 11/12, was für einen Technologieprovider wie Mühlbauer günstig ist. Zumal die Oberpfälzer noch etwas in der Pipeline haben, um das Wachstum anzukurbeln.



