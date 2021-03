DJ TABELLE/Wochenbericht EZB-Anleihekäufe - Höheres PEPP-Volumen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nettoanleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) unter dem Pandemieprogramm PEPP sind in der Woche zum 12. März 2021 gestiegen. Nach Mitteilung der EZB beliefen sie sich auf rund 14 Milliarden Euro, nachdem sie in den beiden Vorwochen bei rund 12 Milliarden Euro gelegen hatten. Die Zahlen erfassen Käufe bis einschließlich 10. März und reflektieren daher noch nicht den Beschluss des EZB-Rats vom 11. März, die Käufe deutlich zu erhöhen. Vielmehr dürften es in der Berichtswoche weniger Fälligkeiten als in den beiden Vorwochen gegeben haben. Folgende Zahlen meldete die EZB für PEPP und APP:

Angaben in Milliarden Euro 12.03.21 05.03.21 Änderung Vorwoche APP* gesamt 2.958,168 2.952,873 +5,295 +5,170 --öff. Anleihen 2.374,246 2.372,055 +2,191 +1,663 --Unternehmensanleihen 264,020 261,783 +2,237 +2,392 --Covered Bonds 291,100 290,327 +0,773 +1,169 --ABS 28,802 28,708 +0,094 -0,054 PEPP** gesamt 892,576 878,568 +14,008 +11,898 APP und PEPP gesamt 3.850,744 3.831,441 +19,303 +17,068

- Quelle Daten: EZB

- die Zahlen beinhalten Käufe bis zum Mittwoch vor dem Stichtag

* Asset Purchase Programme (APP)- Die APP-Bestände sollen bis kurz vor der ersten Zinserhöhung um monatlich 20 Milliarden erhöht werden. Nationale Zentralbanken kaufen öffentliche Anleihen auf eigenes Risiko, Wiederanlage von Tilgungsbeträgen innerhalb eines Jahres und so lange wie nötig.

** Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) - Das PEPP läuft bis mindestens Ende März 2022, es hat ein Volumen von 1.850 Milliarden Euro. Nationale Zentralbanken kaufen öffentliche Anleihen auf eigenes Risiko, volle Wiederanlage der Tilgungsbeträge bis Ende 2023. Die EZB veröffentlicht alle zwei Monate Details.

