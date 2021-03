Die amerikanischen Fluggesellschaften profitieren aktuell von steigenden Buchungszahlen. Zudem erreichte der Flugverkehr am Wochenende mit der Rückkehr der Urlauber den höchsten Stand seit über einem Jahr. Dank der sich aufhellenden Aussichten verzeichnen die US-Airline-Aktien Kursgewinne.Sowohl Delta Air Lines als auch JetBlue Airways teilten am Montag mit, dass die Buchungen in diesem Monat gestiegen sind, da zusehends mehr Menschen geimpft werden. Auch der Betrieb an den Flughäfen nimmt zu: Konkret ...

Den vollständigen Artikel lesen ...