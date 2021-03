Die Aktie des Burgerdinos McDonald's meldet sich am Montag zurück. Nachdem der Titel bereits die 200- und die 50-Tage-Linie überwunden hatte, klettert McDonald's nun über den GD100 (213,34 Dollar). Im wichtigen deutschen Markt hat der US-Konzern im sehr schwierigen Jahr 2020 überraschend gut abgeschnitten.Fastfood schmeckt immer - auch in der Krise. Zwar mussten die Unternehmen, in der Branche "Quick Service" genannt, Federn lassen, allerdings weniger stark als andere Gastroangebote. Mit Lieferdiensten, ...

