Baar (pta030/15.03.2021/16:37) - 15 März 2021 -- Baar, Schweiz, Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Die CAG International AG ("Gesellschaft"), deren Aktien in den Handel des ViennaMTF, Segment direct market, der Wiener Börse unter der ISIN CH0505534542 (Ticker Symbol: CAG:AV) einbezogen sind, teilt zur heute veröffentlichten Investorenwarnung von der österreichischen Finanzmarktaufsicht Folgendes mit:

- Die Gesellschaft hat Kenntnis von der Empfehlung ihrer Aktien durch Börsenbriefe bzw. E-Mails.

- Die Gesellschaft hat diese Börsenbriefe bzw. E-Mails nicht beauftragt und zahlt nicht für deren Erscheinen. Dies trifft auch auf den Hauptaktionär der Gesellschaft, Catalyst International, Ltd. (Frederick & Shirley Streets, P.O. Box, N-4805 Nassau N.P., Bahamas), zu.

- Die Gesellschaft beabsichtigt, ihr bekannte Absender von Börsenbriefen bzw. E-Mails zu kontaktieren, um nach Möglichkeit die Einstellung des Versands solcher Börsenbriefe bzw. E-Mails zu erwirken.

- Die Gesellschaft ist zudem bestrebt, durch konstante Veröffentlichungen im gesetzlich erforderlichen und zulässigen Rahmen solchen Börsenbriefen bzw. E-Mails die Grundlage zu entziehen.

- Die Gesellschaft hat keine Transaktionen in eigenen Aktien getätigt. Auch der Hauptaktionär der Gesellschaft, Catalyst International, Ltd. (Frederick & Shirley Streets, P.O. Box, N-4805 Nassau N.P., Bahamas), hat bis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung keine Transaktionen in Aktien der Gesellschaft getätigt.

- Die Gesellschaft verweist Aktionäre und potentielle Investoren auf ihre Website, insbesondere auf die im Abschnitt Investor Relations veröffentlichten Informationen und Unterlagen, um sich über die Gesellschaft zu informieren.

- Die Gesellschaft verweist zudem auf ihre Veröffentlichung vom 23. Dezember 2020.

Aussender: CAG International AG Adresse: Zugerstrasse 72, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Hans Amell E-Mail: info@caginternationalag.com Website: www.caginternationalag.com

ISIN(s): CH0505534542 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien

