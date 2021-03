Mit einer geplanten neuen Markteinheit für einen einheitlichen Marktauftritt und der Umorganisation der drei Spartengesellschaften strukturiert sich die Allianz in Deutschland neu. Im Zuge der Anpassungen verlässt der COO der Allianz Deutschland, Fabio De Ferrari, den Konzern. Die Allianz stellt sich in Deutschland neu auf und will dabei auf einen gemeinsamen Auftritt im Markt setzen. In der neuen Struktur sollen alle Mitarbeiter eine Heimat in der Allianz behalten. Arbeitsvertragsinhalte und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...