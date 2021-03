Es war ein Novum für Volkswagen. Am heutigen Montag hat der Auto-Dino die eigene Batterie-Strategie vorgestellt. Der so genannte "Power Day" wurde in Anlehnung an die Tech-Vorbilder Apple- oder Tesla live im Web übertragen.Dabei konnte VW bei Analysten und Anlegern einige Pluspunkte sammeln.Volkswagen platzierte bei seinem Batteriepartner Northvolt einen Auftrag zur Lieferung von Batterien im Volumen von über 14 Milliarden US-Dollar (11,7 Milliarden Euro) über die kommenden zehn Jahre.

