Kennen Sie das Gefühl, die Enge in der Bar, Leuten reden, tuscheln, lachen und trinken ein kaltes Blondes und genießen die Zeit miteinander - Nein - Ich bin ehrlich, ich aktuell auch nicht. Das gute an der Sache ist, das Geld was Sie ausgegeben hätten, können Sie nun in die Brauerei investieren, die dieses Event erst möglich macht. In diesen Fall Ambev. Geschichte zu Ambev Ambev ist der größte Getränkehersteller in Mittel und Südamerika und das Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...