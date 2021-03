Halle/MZ (ots) - Sollte sich dieser Trend fortsetzen, hätten die Grünen nach der Bundestagswahl am 26. September wohl zwei Möglichkeiten: Schwarz-Grün oder Grün-Rot-Gelb. Dass sie sich in so einer Lage für eine dritte Option - sprich: eine Linkskoalition - entscheiden könnten, scheint nahezu ausgeschlossen.



Für die nächste Landtagswahl in Sachsen-Anhalt muss das alles nichts bedeuten. Hier ist die Linke viel stärker und personell gut aufgestellt. Nur eine echte Machtperspektive, die fehlt auch in Magdeburg.



