Berlin (ots) - Am Freitag, den 19. März lädt die AG Gesundheit und Pflege der Piratenpartei zu einem Diskussionsabend zum Thema "Sozialgesetzbuch XI § 14 und der Pflegebedürftigkeitsbegriff" [1] ein.Es diskutieren: Martina Hassler, Pflegewissenschaftlerin; Sandra Leurs, Themenbeauftragte Gesundheit und PflegeModeration: Martin Kollien-GlaserDas ganze findet auf der Videoplattform Big Blue Button statt.Beginn: 19:00 UhrEinladungslink: https://bbb.piratensommer.de/b/pas-fxv-4u4Die Definition der Pflegebedürftigkeit im Sozialgesetzbuch wurde zuletzt am 22. Dezember geändert. Sandra Leurs, staatlich examinierte Altenpflegerin, und Pflegewissenschaftlerin Martina Hassler diskutieren die neuen gesetzlichen Regelungen aus verschiedenen Blickwinkeln.Was bedeuten die Änderungen in der täglichen Praxis? Geht die Professionalität der Pflege damit verloren? Wenn die Qualität der Pflege sinkt, steigt die Mortalität und die Chancen auf positive Outcomes verringern sich. Die Folge: Höhere Kosten für das Gesundheitssystem.Wir freuen uns auf regen Austausch mit Interessierten und Gästen.Die Veranstaltung endet um 20:30 Uhr.Quellen:[1] https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbxi/14.html