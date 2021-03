Auf hohem Kursniveau haben die DAX-Anleger am Montag einen Gang zurückgeschaltet. Der deutsche Leitindex schloss 0,28 Prozent schwächer auf 14.462 Punkten. In der Vorwoche hatte er eine viertägige Rekordserie bis auf einen Höchststand von 14.595 Punkten hingelegt und ein Wochenplus von mehr als vier Prozent verbucht. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es zum Wochenauftakt um 0,11 Prozent auf 31.813,59 Punkte hoch. Der US-Leitindex Dow Jones erreichte am Montag zunächst ein weiteres ...

