NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge (VW) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Investoren hätten zum Wochenauftakt von Volkswagen bereits einen Vorgeschmack bekommen auf die Präsentation zur Batterie-Strategie, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Batteriekosten um 50 Prozent zu senken sei sicher positiv, aber die Methoden dafür seien nicht neu. Zudem verwies der Experte auf hohe Investitionskosten für die Batterienfabriken. Es blieben vorerst noch Fragen offen./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 12:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 12:15 / ET





ISIN: DE0007664039

