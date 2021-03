Die deutschen Aktien konnten sich heute weitgehend auf dem hohen Niveau der Vorwoche halten. Der DAX beendete den Handel mit einem kleinen Minus von 41 Punkten bzw. 0,28 % mit 14.461 Punkten.In New York schwanken die großen Indizes ebenfalls um den Nullpunkt. Der Dow Jones Industrial liegt derzeit mit 38 Punkten im Plus bei 32.817 Punkten.Unter den Einzelwerten im DAX steht heute Volkswagen (DE0007664039) mit einem Tagesgewinn von 2,4 % auf 194,78 Euro ganz oben. Die Wolfsburger hatten auf dem heutigen "Power Day' klargemacht, dass man ebenso wie und in Konkurrenz zu Tesla (US88160R1014) eine eigene Batterieproduktion plant. Sechs Batterie-Gigafabriken sollen bis 2030 in Europa gebaut werden. Diese Nachricht kommt in Zeiten steigender Lieferketten-Risiken gut an.

