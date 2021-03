US-Staatsanleihen sind am Montag mit moderaten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,08 Prozent auf 131,95 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 1,61 Prozent. Sie liegt weiter in der Nähe ihres kürzlich erreichten einjährigen Höchststandes von 1,64 Prozent.Leichte Unterstützung erhielten Staatspapiere ...

