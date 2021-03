Immer mehr Leute setzen mittlerweile auf die beliebten Elektro-Automobile. Sie sind klimafreundlich, ihre Motoren generieren eine hohe Leistung und sie haben eine lange Lebensdauer.Die Branche gerät immer mehr in Bewegung, das ist auch den großen Elektrofahrzeug-Herstellern nicht entgangen.Um das Aufkommen nachhaltiger Energien noch weiter voranzutreiben, ist es aus der Sicht von Elon Musk, CEO von Tesla (US88160R1014), nur zielführend, sowohl auf neue Giga-Fabriken zu setzen als auch bezahlbarere Zellen auf den Markt zu bringen, wie dieser schon im Herbst 2020 auf dem "Battery Day" des US-amerikanischen Elektroautoherstellers bekannt gab.Zur Durchsetzung seine Pläne treibt der Konzern in den nächsten Jahren vor allem die Eigenproduktion der Zellen voran, um so langfristig die Preise der E-Autos auf ein erschwinglicheres Niveau zu senken.

