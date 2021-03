DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 14.512 Pkt - Zalando gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben die Titel von Zalando am Montagabend die meiste Aufmerksamkeit im Geschäft mit deutschen Aktien nach der Schlussglocke auf sich gelenkt. Die Titel des Online-Händlers für Mode und Schuhe wurden am Abend 3 bis 4 Prozent höher gestellt - zwischenzeitlich war der Kurs noch deutlicher gestiegen. "Die Geschäftszahlen kamen sehr gut an", sagte der Marktteilnehmer. Zalando setzte sich dank eines starken Auftaktquartals ambitionierte Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Im abgelaufenen Jahr steigerte die Gesellschaft deutlich Bruttowarenvolumen, Umsatz und operativen Gewinn (EBIT).

Software AG wurden 0,5 Prozent fester gestellt: Das Unternehmen will für das vergangene Jahr eine stabile Dividende von 0,76 Euro zahlen. "Die Aussagen zur Dividende haben aber wenig bewegt", relativierte der Händler.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.512 14.461 +0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

