TAGESVORSCHAU: Termine am 16. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 9.30 h) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.30 h) 07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 10.30 h) 07:30 DEU: Volkswagen, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 9.00 h) 08:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen und Capital Markets Day 10:00 DEU: VCI zur Branchenkonjunktur Q4/20

10:00 DEU: Online-Pk zu neuen Standpunkten der Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe 10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Salzgitter, Analystenkonferenz London

DEU: NRW.Bank, Jahres-Pk (online)

DEU: Schuler AG Online-Pk zur aktuellen Unternehmenslage und zum Ausblick

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 03/21

05:30 JPN: Industrieproduktion 01/21 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 03/21

12:00 DEU: Destatis: Online-Pressegespräch zur Lage der deutschen Wirtschaft im 1. Quartal 2021 13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/21

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/21

14:15 USA: Industrieproduktion 02/21

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/21

15:00 USA: Lagerbestände 01/21

15:00 USA: NAHB-Index 03/21

17:00 RUS: Industrieproduktion 02/21

21:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

GBR: Britische Regierung stellt Ergebnisse einer Prüfung der Auslands- und Verteidigungspolitik vor. Am 22. März veröffentlicht das Verteidigungsministerium dann seine Pläne für eine Modernisierung des Militärs. 09:00 DEU: 7. Berliner Energiewende-Dialog zur Klimaneutralität. Erwartet werden unter anderem Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission. 10:00 BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel 10:00 DEU: Vorstellung der deutschen Klima-Bilanz 2020 mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes 11:30 DEU: Online-Diskussion des Wirtschaftsforums der SPD zu Industrie und Klimaschutz. "Die Zukunft der Industrie - Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung mit und in der Klimawende erhalten", u.a. mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Martina Merz, Vorstandsvorsitzende der Thyssenkrupp AG 14:30 DEU: Online-Unterzeichnung einer Deutsch-Kanadischen Energiepartnerschaft mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, und dem kanadischen Minister für natürliche Ressourcen, Seamus O'Regan. 17:30 DEU: Online-Vortrag "Die Effekte der Coronakrise kurz- und mittelfristig - schafft Deutschland die Digitalisierung?", Sprecherin: Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW Bankengruppe. Veranstalter: Center for Financial Studies und Goethe-Universität °