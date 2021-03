DJ MÄRKTE ASIEN/Fester nach Wall-Street-Rekorden

HONGKONG/TOKIO (Dow Jones)--Getrieben von Indexrekorden an der Wall Street zeigen sich die Börsenplätze in Ostasien und Australien am Dienstag freundlich. Die Renditen der US-Anleihen tendierten am Vortag leichter, was für Aufschläge besonders auch im Technologiesektor sorgte, voran bei Halbleiteraktien. Zuletzt hatte der Sektor unter den gestiegenen Marktzinsen gelitten. Daneben waren in den USA auch Konsumwerte gesucht, als Hauptprofiteure des fast zwei Billionen schweren Pakets der Regierung zur Stimulierung der Wirtschaft.

In Japan (+0,6 Prozent) folgen die Teilnehmer den US-Vorgaben und kaufen insbesondere Halbleiterwerte, während Energie- und Pharmawerte auf den Verkaufslisten stehen. Ermutigt zeigten sich die Anleger auch von der nachlassenden Dynamik der Covid-Pandemie, die weitere Lockerungen im Wirtschaftsleben ermöglichen dürfte, heißt es.

Gewinne von 0,6 Prozent verzeichnet der HSI in Hongkong. Die Experten von KGI Securities warnen gleichwohl, dass die Aufwärtsdynamik begrenzt sein dürfte und verweisen auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch, die viele Anleger im Vorfeld an der Seitenlinie belasse. Gesucht sind Xiaomi (+6,5%), die möglicherweise wieder in den FTSE Russell Index aufgenommen werden. China Mobile (+3,4%) profitieren laut Händlern von der Spekulation auf ein privilegiertes Listing als A-Aktie, die auch in Schanghai in Renminbi gehandelt werden kann.

In Festlandschina beobachten Teilnehmer eine Erholungsbewegung nach den kräftigen Verlusten seit Mitte des vergangenen Monats. Central China Securities warnt aber, dass es sich um eine begrenzte Tendenz handeln und der Boden noch nicht erreicht sein dürfte.

Die Gewinne in Südkorea (+0,5%) werden von den Aktien der Branchen Reise und Freizeit, aber auch Elektronik verursacht. Daneben seien Eienzelhandelswerte gesucht, heißt es. Samsung Electronics steigen um 0,7 Prozent, nachdem der Konzern einen 5G-Netzwerk-Vertrag in Kanada abgeschlossen hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.840,90 +1,00% +3,85% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.947,31 +0,61% +8,28% 07:00 Kospi (Seoul) 3.060,62 +0,49% +6,51% 07:00 Schanghai-Comp. 3.428,08 +0,24% -1,30% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.012,96 +0,62% +5,56% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.108,01 +0,06% +8,84% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.620,83 -0,01% -0,71% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:11 % YTD EUR/USD 1,1937 +0,1% 1,1925 1,1930 -2,3% EUR/JPY 130,33 +0,1% 130,16 130,35 +3,4% EUR/GBP 0,8609 +0,3% 0,8581 0,8573 -3,6% GBP/USD 1,3867 -0,2% 1,3896 1,3917 +1,4% USD/JPY 109,17 +0,0% 109,15 109,26 +5,8% USD/KRW 1131,05 -0,1% 1132,40 1136,50 +4,2% USD/CNY 6,5001 -0,1% 6,5001 6,5049 -0,4% USD/CNH 6,4937 -0,1% 6,4982 6,5093 -0,1% USD/HKD 7,7651 -0,0% 7,7652 7,7643 +0,2% AUD/USD 0,7751 +0,1% 0,7745 0,7731 +0,6% NZD/USD 0,7197 -0,1% 0,7201 0,7193 +0,2% Bitcoin BTC/USD 54.093,75 -3,7% 56.164,50 58.081,75 +86,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,92 65,39 -0,7% -0,47 +33,3% Brent/ICE 68,36 68,88 -0,8% -0,52 +32,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.734,19 1.730,74 +0,2% +3,46 -8,6% Silber (Spot) 26,19 26,22 -0,1% -0,03 -0,8% Platin (Spot) 1.216,45 1.215,35 +0,1% +1,10 +13,7% ===

