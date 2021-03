Medieninformation

Baloise erweitert Responsible Investment Policy

Basel, 16. März 2021. Die Baloise erweitert ihre Responsible Investment Policy durch eine dezidierte Klimastrategie sowie einen Active-Ownership-Ansatz.Mit dieser Erweiterung verstärkt die Baloise den Fokus innerhalb ihres Responsible-Investment-Ansatzes auf weitere Nachhaltigkeitsthemen wie zum Beispiel den Klimaschutz. Zudem leistet die Baloise mit dem Ausbau ihrer nachhaltigen Anlagestrategie einen positiven Beitrag für die Gesellschaft.

Die Baloise erreicht mit ihrer Klimastrategie sowie der Lancierung des Active-Ownership-Ansatzes (aktive Eigentümerschaft) zwei wichtige Meilensteine bei der Umsetzung ihrer nachhaltigen Investitionsstrategie. Mit der neuen Klimastrategie, die seit dem 1. Februar 2021 in Kraft ist, will die Baloise Risiken reduzieren, welche durch den Klimawandel entstehen, und verwaltet diese im Portfolio vorausschauend. Die Klimastrategie beinhaltet die Bereiche «Ausschluss», «ESG-Integration», «Engagement» und «Transparenz». Mit dem Investitionsausschluss bestimmter Unternehmen will die Baloise physische Risiken und Transformationsrisiken reduzieren. Des Weiteren bezieht die Baloise neben Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG-Daten) insbesondere detaillierte Informationen zum Bereich Klima in ihre Anlageentscheidung mit ein und verpflichtet sich, transparent über ihre Klimastrategie und deren Konsequenzen zu berichten. Damit leistet die Baloise einen wichtigen Beitrag zum Sustainable Development Goal Nr. 13 «Massnahmen zum Klimaschutz».

Bei der Active-Ownership-Strategie, welche seit dem 1. März 2021 in Kraft ist, liegt der Schwerpunkt auf dem aktiven Dialog mit Unternehmen zu spezifischen Fragen und Nachhaltigkeitsthemen. Der Active-Ownership-Ansatz zielt darauf ab, das Management von Unternehmen zu überzeugen, ESG-Risiken bewusst zu verwalten und Chancen in diesen Bereichen zu nutzen. Auf diese Weise will die Baloise mit den von ihr verwalteten Geldern eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft erreichen. Um unter anderem die Transparenz im Bereich Nachhaltigkeit für die Investoren zu erhöhen, werden zudem die entsprechenden Vorgaben der Europäischen Regulierungsbehörde im Rahmen des EU Action Plans realisiert.

Nachhaltiges Investment als wichtiger Grundsatz der Nachhaltigkeitsaktivitäten bei der Baloise

Für die Baloise haben nachhaltige Entwicklung und das Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgeschäft wesentliche Gemeinsamkeiten: Langfristiges Handeln und der verantwortungsbewusste Umgang mit Risiken und Ressourcen. Neben der damit verbunden langfristigen Sicherung der eigenen Geschäftstätigkeit, will die Baloise auch ihre Rolle als Corporate Citizen (Unternehmensbürger) aktiv wahrnehmen. Seit 2019 bildet das Baloise Wertschöpfungsmodell als Basis für die Integration des Themas Nachhaltigkeit / ESG in die Geschäftsstrategie der Baloise einen massgeblichen Rahmen zum Erreichen der nachhaltigen Wertschöpfung. Die Baloise Responsible Investment Policy (RI-Policy) stellt in diesem Zusammenhang einen bedeutenden Grundpfeiler dar. Zudem ist die Baloise Mitglied bei Swiss Sustainable Finance und unterzeichnete 2018 die Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (Principles for Responsible Investment, PRI).

Weitere Informationen

Medienmitteilung auf www.baloise.com

Die neue Klima- und Active-Ownership- Strategie im Detail

Nachhaltigkeitsaktivitäten der Baloise

Baloise Asset Management

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 76 09

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81