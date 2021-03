NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8250 auf 8850 Pence angehoben. Auf dem derzeitigen Niveau sei das Chance-Risiko-Verhältnis bei dem Pharmakonzern nun deutlich positiver, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter den europäischen Branchenunternehmen böten die Briten ein attraktives Wachstumsprofil bei einer gleichzeitig branchenkonformen Bewertung. Mit dem nahenden Abschluss der Alexion-Übernahme werde zudem deren Nutzen zunehmend gewürdigt./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 11:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

