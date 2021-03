CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 16.03.2021

Das Instrument 7MK KYG6117R1002 MIKO INTL HLDGS wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 16.03.2021. Aus technischen Gruenden wird der Ex-Indikator jedoch leider nicht angezeigt. Wir bitten um Ihr Verstaendnis.

The instrument 7MK KYG6117R1002 MIKO INTL HLDGS is traded ex capital adjustment on 16.03.2021. Due to technical aspects the ex indicator will not be displayed today. We kindly ask for your understanding.



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.03.2021:Das Instrument C4X FR0010095596 ONXEO S.A. AC.PORT.EO-,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 17.03.2021

The instrument C4X FR0010095596 ONXEO S.A. AC.PORT.EO-,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.03.2021 and ex capital adjustment on 17.03.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.03.2021:Das Instrument 300 JP3281630008 KENEDIX INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 17.03.2021

The instrument 300 JP3281630008 KENEDIX INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.03.2021 and ex capital adjustment on 17.03.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.03.2021:Das Instrument G0A1 CA38871L2084 GRAPHITE ENER. CORP. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 17.03.2021

The instrument G0A1 CA38871L2084 GRAPHITE ENER. CORP. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.03.2021 and ex capital adjustment on 17.03.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.03.2021:Das Instrument DJ5D CA86882A2083 SURGE EXPLORATION INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 17.03.2021

The instrument DJ5D CA86882A2083 SURGE EXPLORATION INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.03.2021 and ex capital adjustment on 17.03.2021

