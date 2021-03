The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.03.2021ISIN NameXS1045887863 WESTPAC BKG 14/21 MTNXS1046477581 QIAGEN 14/21 CVXS1044893540 A.N.Z. BKG GRP 14/21 MTNUS001546AU45 AK STEEL CORP. 2027DE000HLB4GV0 LB.HESS.-THR.GMF03B/13DE000NLB2MS0 NORDLB 7PH.BD. 47/16XS0906792105 THALES S.A. 13/21 MTNDE000DK0PNT3 DEKA USD FESTZINS 18/21DE000DG4UGQ1 DZ BANK IS.C155 18/21DE000HSH4LH6 HCOB ZS 22 13/21DE000LB009K5 LBBW NK-STUFENZINS 15/21DE000HSH4X39 HCOB MM VII 15/21DE000A2E4B85 AAREAL BANK MTN S.265DE000A2GSG65 IKB DT.IND.BK.MTN 18/21XS1787517199 AHOLD DELHA. 18/21 FLRDE000DK0JS15 DEKA STUFENZINS ANL 18/21DE000DL19UN7 DT.BANK MTH 19/21