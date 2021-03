DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

niiio finance group AG: niiio finance group AG erweitert Kapazitäten mithilfe neuer Kooperationspartner



16.03.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News



niiio finance group AG erweitert Kapazitäten mithilfe neuer Kooperationspartner



Görlitz, 16.03.2021. Der Vorstand der börsengelisteten niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Spezialist für Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement, hat heute mit drei weiteren Softwareanbietern eine enge Kooperation vereinbart, um künftig bei größeren Projekten als Bietergemeinschaft unter Führung von niiio auftreten zu können.



Dabei handelt es sich um die österreichische FinAngel GmbH (Anbieter moderner Frontend-Systeme für Vertriebe und Privatbanken), die Coburger CORYX Software GmbH (fokussiert auf den Bereich Reporting für Family Offices) sowie die Quanvest GmbH in Bad Homburg (Anbieter von Middleware Services für Investmentmanagement, Risikosteuerung und Reporting). Strategischer Implementierungs-Partner der Anbietergemeinschaft ist eine renommierte internationale Strategie- und Management-Beratung für den Bereich Financial Services. Sie übernimmt bei Bedarf vor Ort beim Kunden die Geschäftsprozess-Analyse sowie auch das Projektmanagement und die Implementierung.



Die niiio finance group verstärkt mit Hilfe der neuen Partner das eigene Angebot im Bereich digitales Wealth-Management und bringt vor allem ihre Expertise im Management von Daten und Schnittstellen sowie die Erfahrungen im Robo Advisory ein. Sie verfügt zudem über umfassendes Know-how in allen anderen Bereichen, um im Fall von Ausschreibungen als Generalunternehmer agieren zu können. Mit zusammengenommen 60 technischen Mitarbeitern, die über tiefes Detail-Knowhow verfügen, kann niiio umfassende IT-Lösungen aus einer Hand bieten. Mittelfristig soll das Netzwerk ausgeweitet werden und auch die Basis für den geplanten Software-Marktplatz für Vermögensmanagement-Lösungen bilden.



"Mit Hilfe der neuen Partner sind wir jetzt in der Lage, auch größere Projekte zu stemmen," betont Johann Horch, CEO der niiio finance group AG. "Mit diesem Ökosystem, das selbstverständlich auch offen ist für weitere Anbieter wollen wir das digitale Vermögensmanagement in Europa systematisch vorantreiben."





Über die niiio finance group AG:





Die niiio finance group AG ist Anbieter von Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement. Als "Full-Service-Provider" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Dank des bereits 2006 entwickelten Rechenkerns zur risiko-adjustierten Wertpapieranlage, seiner zertifizierten Private Cloud-Lösung und fast anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-how ist niiio technologischer Vorreiter der Branche - über 50 Banken und Vermögensmanager deutschlandweit nutzen die munio.pm-Software der größten Tochtergesellschaft DSER GmbH. Im zweiten Geschäftsbereich, der niiio GmbH, entwickelt die Gruppe White Label-Lösungen für Robo-Advisors im kundenindividuellen Design, diese sind ebenfalls bei namhaften Vermögensverwaltern im Einsatz.





Kontakt:

Regine Petzsch

Tel: +49 (89) 286593-29

16.03.2021

