--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------15.03.2021Einberufung der10. ordentlichen Hauptversammlungder AMAG Austria Metall AG(FN 310593 f; ISIN: AT00000AMAG3)für Dienstag, den 13. April 2021, um 11:00 Uhram Sitz der Gesellschaft in5282 Braunau am Inn - Ranshofen, Lamprechtshausener Straße 61.Zwtl.: I. ABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNGDer Vorstand hat zum Schutz der Aktionäre und der sonstigen Teilnehmerbeschlossen, die 10. ordentliche Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG am13. April 2021 als "virtuelle Versammlung" im Sinne der COVID-19-GesV (BGBl IINr. 140/2020) durchzuführen.Dies bedeutet, dass Aktionäre bei der Hauptversammlung der AMAG Austria MetallAG am 13. April 2021 nicht physisch anwesend sein können.Die Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit des Vorsitzenden desAufsichtsrats, des Vorsitzenden des Vorstands und weiterer Mitglieder desVorstands, des beurkundenden Notars, des Vertreters der Abschlussprüferin derGesellschaft, des aktienrechtlichen Beraters der Gesellschaft sowie der vier vonder Gesellschaft bestimmten, besonderen Stimmrechtsvertreter in 5282 Braunau amInn - Ranshofen, Lamprechtshausener Straße 61, statt.Durch die Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung werden nach der Beurteilungdes Vorstands sowohl die Interessen der Gesellschaft, als auch die Interessender Aktionäre bestmöglich berücksichtigt.Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung als virtuelle Versammlungnach Maßgabe der COVID-19-GesV führt zu Modifikationen im Ablauf derHauptversammlung sowie in der Ausübung der Rechte der Aktionäre. DieseSonderbestimmungen werden in der vorliegenden Einberufung näher erläutert,insbesondere finden Sie detaillierte Informationen über die organisatorischenund technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Versammlung.Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es leider nicht möglich ist, dassAktionäre am 13. April 2021 persönlich am Veranstaltungsort der Hauptversammlungerscheinen.Zwtl.: II. ÜBERTRAGUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG IM INTERNETDie Hauptversammlung wird gemäß § 3 Abs 2 COVID-19-GesV in Verbindung mit § 102Abs 4 AktG vollständig in Bild und Ton öffentlich in Echtzeit im Internetübertragen.Alle Aktionäre der Gesellschaft können die Hauptversammlung am 13. April 2021ab 11:00 Uhr im Internet auf der Homepage der Gesellschaft unterwww.amag-al4u.com/investor-relations/ordentliche-hauptversammlung-2021 [https://www.amag-al4u.com/investor-relations/ordentliche-hauptversammlung-2021]verfolgen.Durch die Übertragung der Hauptversammlung im Internet haben alle Aktionäre, diedies wünschen, die Möglichkeit, durch diese öffentliche, akustische und optischeEinwegverbindung in Echtzeit dem Verlauf der Hauptversammlung zu folgen und diePräsentation des Vorstands sowie die Beantwortung der Fragen der Aktionäre zuverfolgen. Eine Anmeldung oder ein Login sind nicht erforderlich.Die technischen Voraussetzungen auf Seiten der Aktionäre sind ein entsprechendleistungsfähiger Internetzugang bzw. eine leistungsfähige Internetverbindungsowie ein internetfähiges Gerät, welches über einen HTML5-tauglichenInternetbrowser mit aktiviertem Javascript verfügt und zur Ton- undVideowiedergabe der Übertragung in der Lage ist (z.B. PC mit Monitor undLautsprecher, Notebook, Tablet, Smartphone u.Ä.).Die Liveübertragung ermöglicht keine optische und akustische Zweiweg-Verbindungin Echtzeit (Fernteilnahme iSd § 102 Abs 3 Z 2 AktG) und keine Abgabe der Stimmeauf elektronischem Weg von jedem Ort aus (Fernabstimmung iSd § 102 Abs 3 Z 3AktG und § 126 AktG).Zwtl.: III. T A G E S O R D N U N G1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 samt demLagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, desCorporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020samt dem Konzernlagebericht inklusive der nichtfinanziellen Erklärung desVorstands und des Berichts des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG für dasGeschäftsjahr 2020.2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.Dezember 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns.3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 2020.4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 2020.5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 2021.6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für dasGeschäftsjahr 2021.7. Wahlen in den Aufsichtsrat.8. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht über die Vergütung derMitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats.Zwtl.: IV. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUFDER INTERNETSEITEFolgende Unterlagen sind ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab23. März 2021 auf der Internetseite der Gesellschaft (www.amag-al4u.com) imBereich Investor Relations unter "ordentliche Hauptversammlung 2021" abrufbar:* Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 samt dem Lagebericht des Vorstandssowie dem Vorschlag für die Gewinnverwendung* Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2020* Konzernabschluss samt Konzernlagebericht inklusive der nichtfinanziellenErklärung für das Geschäftsjahr 2020* Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020* Vergütungsbericht über die Vergütung der Mitglieder des Vorstands sowie desAufsichtsrats* Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu denTagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5 und 8,sowie Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats zu denTagesordnungspunkten 6 und 7* Erklärungen der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personenbetreffend ihre fachlichen Qualifikationen, ihre beruflichen odervergleichbaren Funktionen und, dass keine Umstände vorliegen, die dieBesorgnis einer Befangenheit begründen könnten, sowie deren Lebensläufe (§ 87Abs 2 AktG)Weiters sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.amag-al4u.com) dieFormulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht für die besonderenStimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV, das Frageformular sowie diegegenständliche Einberufung abrufbar.Zwtl.: V. HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE/INNEN GEMÄß §§ 109, 110, 118 UND119 AKTG1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre gemäß § 109 AktGAktionäre/innen, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen, könnengemäß § 109 AktG schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem beantragtenTagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beigefügt werden.Die Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor AntragsstellungInhaber der Aktien sein. Das Aktionärsverlangen muss der Gesellschaft spätestensam 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit spätestens am 23. März 2021, zugehen.2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung gemäß § 110 AktGWeiters können Aktionäre/innen, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitalserreichen, der Gesellschaft gemäß § 110 AktG zu jedem Punkt der Tagesordnung inTextform (§ 13 Abs 2 AktG) Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln undverlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffendenAktionäre/innen, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligenStellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite derGesellschaft zugänglich gemacht werden. Das Verlangen muss der Gesellschaftspätestens am siebenten Werktag vor der Hauptversammlung, somit spätestens am 1.April 2021, zugehen.Sofern Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden, tritt andie Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87Abs 2 AktG. Demgemäß hat jeder Wahlvorschlag die fachliche Qualifikation dervorgeschlagenen Person, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowiealle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit dervorgeschlagenen Person begründen könnten.3. Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 118 AktGJeder Aktionärin bzw. jedem Aktionär ist gemäß § 118 AktG auf Verlangen in derHauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweitdie Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlichist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen undgeschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen,auf die Lage des Konzerns sowie auf die in den Konzernabschluss einbezogenenUnternehmen.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre. Die Auskunft darf auch verweigert werden, soweit sieauf der Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort übermindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglichwar.Die Aktionäre werden gebeten, ihre Fragen bereits im Vorfeld derHauptversammlung in Textform per E-Mail an die Adressefragen.amag@hauptversammlung.at zu übermitteln, und zwar so rechtzeitig, dassdiese spätestens am 9. April 2021 bei der Gesellschaft einlangen. Damitermöglichen Sie dem Vorstand eine möglichst genaue Vorbereitung und rascheBeantwortung der von Ihnen gestellten Fragen.Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Auskunftsrecht gemäß § 118 AktGin der unten näher ausgeführten Form (siehe Punkt VIII.) gemäß § 3 Abs 1 COVID-19-GesV von den Aktionären auch während der virtuellen Hauptversammlung ausgeübtwerden kann.4. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung gemäß § 119 AktGJede/r Aktionär/in ist berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt derTagesordnung durch einen bevollmächtigten Stimmrechtsvertreter (gemäß PunktVII.) Anträge zu stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung bedürfen. Liegenzu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge vor, so bestimmt der Vorsitzendedie Reihenfolge der Abstimmung. Vorschläge für die Wahl vonAufsichtsratsmitgliedern müssen der Gesellschaft allerdings spätestens amsiebenten Werktag vor der Hauptversammlung zugehen (siehe auch oben in Punkt V.2.).5. Nachweis der Aktionärseigenschaft und Übermittlungen an die GesellschaftDie Rechte der Aktionäre/innen, die an die Innehabung von Aktien während einesbestimmten Zeitraumes geknüpft sind, können nur ausgeübt werden, wenn derNachweis der Aktionärseigenschaft im jeweils relevanten Zeitraum erbracht wird;hierfür genügt eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG. Anträge auf Ergänzung derTagesordnung, Beschlussvorschläge und Fragen sind an die Gesellschaft,ausschließlich an eine der nachgenannten Adressen zu übermitteln.Per Post:AMAG Austria Metall AGz.Hd. Herrn Mag. Christoph Gabriel, BScPostfach 35282 RanshofenPer Telefax: +43 (0) 7722 801 8 3821Per E-Mail: christoph.gabriel@amag.atZwtl.: VI. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zurAusübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen dieser virtuellen Hauptversammlungnach Maßgabe der COVID-19-GesV geltend zu machen sind, richtet sich nach demAnteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung(Nachweisstichtag), somit nach dem Anteilsbesitz am 3. April 2021, 24:00 Uhr(MESZ).Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer andiesem Nachweisstichtag Aktionärin bzw. Aktionär ist und dies der Gesellschaftnachweist.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt beidepotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäߧ 10a AktG, die bei der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor derHauptversammlung, somit am 8. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ) an einer dernachgenannten Adressen einlangen muss.Per Post/Boten:AMAG Austria Metall AGz.Hd. Herrn Mag. Christoph Gabriel, BScPostfach 35282 RanshofenPer Telefax: +43 (0) 1 8900 500 91Per E-Mail: anmeldung.amag@hauptversammlung.at (diesfalls alseingescanntes PDF-File dem E-Mail anzuschließen)Per Swift: GIBAATWGGMS - Message Type MT598 oder MT599; unbedingt ISINAT00000AMAG3 im Text angebenDie Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendesKreditinstitut zu wenden und die Ausstellung und Übermittlung derDepotbestätigung zu veranlassen. Der Nachweisstichtag hat weder Auswirkungen aufdie Veräußerbarkeit der Aktien noch hat er Bedeutung für dieDividendenberechtigung.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen. Die Depotbestätigung hat mindestens die nachfolgendenAngaben nach § 10a Abs 2 AktG zu enthalten:* Angaben über das ausstellende Kreditinstitut: Name (Firma) und Anschrift odereines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes;* Angaben über die Aktionärin bzw. den Aktionär: Name (Firma) und Anschrift, beinatürlichen Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personengegebenenfalls das Register und die Nummer, unter der die juristische Personin ihrem Herkunftsstaat geführt wird;* die Nummer des Depots, andernfalls eine sonstige Bezeichnung;* Angaben über die Aktien: die Anzahl der Aktien der Aktionärin bzw. desAktionärs, ISIN AT00000AMAG3;* Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht (Nachweisstichtag).Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft alsAktionär/in geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Depotbestätigungen werden indeutscher und in englischer Sprache entgegengenommen. Die Depotbestätigung alsNachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich aufden oben genannten Nachweisstichtag 3. April 2021 um 24:00 Uhr (MESZ) beziehen.Depotbestätigungen und Erklärungen gemäß § 114 Abs 1 vierter Satz AktG werdengemäß § 10a Abs 3 zweiter Satz AktG als SWIFT-Nachricht an die oben angeführteSWIFT-Adresse der Gesellschaft entgegengenommen, sohin über ein internationalverbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute,dessen Teilnehmer eindeutig identifiziert werden können.Zwtl.: VII. NOTWENDIGKEIT ZUR BEVOLLMÄCHTIGUNG EINES BESONDERENSTIMMRECHTSVERTRETERS UND DAS DABEI EINZUHALTENDE VERFAHREN:Die Stellung eines Beschlussantrags, die Stimmabgabe und die Erhebung einesWiderspruchs in dieser virtuellen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG am13. April 2021 kann gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV nur durch einen dernachgenannten besonderen, von der Gesellschaft unabhängigen Stimmrechtsvertretererfolgen, dessen Kosten die Gesellschaft trägt.Jede Aktionärin bzw. jeder Aktionär, die/der zur Teilnahme an derHauptversammlung berechtigt ist, und dies der Gesellschaft gemäß denFestlegungen in Punkt V. und Punkt VI. dieser Einberufung nachgewiesen hat, hatdas Recht, zur Ausübung des Stimm-, Antrags- und Widerspruchsrechts einen dernachgenannten besonderen Stimmrechtsvertreter zu bestellen.(i) Dr. Michael Knap, Ehrenpräsident des IVA(ii) Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M.(iii) Rechtsanwalt Dr. Peter Huber, LL.M.(iv) Rechtsanwalt MMag. Dr. Christian PindeusZur Bestellung dieser besonderen Stimmrechtsvertreter wird ab 23. März 2021 aufder Internetseite der Gesellschaft (www.amag-al4u.com) im Bereich InvestorRelations unter "ordentliche Hauptversammlung 2021" ein Vollmachtsformular sowieein Formular für den Widerruf der Vollmacht zur Verfügung gestellt.Für die Prüfung Ihrer Identität als Aktionär ersuchen wir Sie, in demVollmachtsformular im vorgesehenen Feld jene E-Mail-Adresse anzugeben, die Siefür den Versand von Weisungen, Anträgen oder Widersprüchen an denStimmrechtsvertreter oder für Fragen und Redebeiträge an die Gesellschaftverwenden werden.Vollmachten sollten in Ihrem Interesse spätestens bis 9. April 2021, 16:00 Uhr(MESZ) unter Verwendung von einem der nachstehenden Kommunikationswegeeinlangen.Vollmachten an die besonderen Stimmrechtsvertreter können per E-Mail an dienachstehend angegebene Adresse der von Ihnen gewählten Person übermitteltwerden. Durch diese Art der Übermittlung hat der von Ihnen gewählteStimmrechtsvertreter unmittelbar Zugriff auf die Vollmacht.(i) Dr. Michael KnapIVA Interessenverband für AnlegerFeldmühlgasse 22/4, 1130 WienTel.: +43 664 213 87 40E-Mail: knap.amag@hauptversammlung.at(ii) Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M.bpv Hügel Rechtsanwälte GmbHEnzersdorferstraße 4, 2340 MödlingTel.: + 43 223 689 337 70E-Mail: nauer.amag@hauptversammlung.at(iii) Rechtsanwalt Dr. Peter Huber, LL.M.CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbHGauermanngasse 2, 1010 WienTel.: + 43 140 443 16 00E-Mail: huber.amag@hauptversammlung.at(iv) Rechtsanwalt MMag. Dr. Christian PindeusOberhammer Rechtsanwälte GmbHDragonerstraße 67A, 4600 WelsTel.: + 43 724 230 905 01 00E-Mail: pindeus.amag@hauptversammlung.atIm Übrigen stehen folgende Kommunikationswege und Adressen für die Übermittlungder Vollmachten zur Verfügung:Per Post/Boten:AMAG Austria Metall AGz.Hd. Herrn Mag. Christoph Gabriel, BScPostfach 35282 RanshofenPer Telefax: +43 (0) 1 8900 500 91Per Swift: GIBAATWGGMS - Message Type MT598 oder MT599; unbedingt ISINAT00000AMAG3 im Text angebenEine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist ausorganisatorischen Gründen nicht möglich.Andere Personen als die besonderen Stimmrechtsvertreter können nur zur Ausübungvon sonstigen, nicht den besonderen Stimmrechtsvertretern vorbehaltenen Rechten,insbesondere des Auskunfts- und Rederechts, bevollmächtigt werden und können ander Hauptversammlung nicht physisch teilnehmen. Soll der besondereStimmrechtsvertreter durch diese andere Person bevollmächtigt werden, ist einewirksame Vollmachtskette (Subvollmacht) sicherzustellen.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäßfür den Widerruf der Vollmacht. Wird die Vollmacht nach dem 9. April 2021,16:00 Uhr (MESZ) widerrufen, empfehlen wir die Übermittlung des Widerrufs per E-Mail an den betroffenen Stimmrechtsvertreter oder per Telefax an die obenangeführte Nummer, da ansonsten der rechtzeitige Zugang nicht gewährleistetwerden kann.Weisungen an die besonderen StimmrechtsvertreterDie besonderen Stimmrechtsvertreter werden das Stimmrecht, das Antragsrecht unddas Widerspruchsrecht nur über Weisung ausüben. Liegt zu einem Beschlussantragkeine Weisung vor, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Auchbei Beschlussanträgen, zu welchen eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜRoder GEGEN bei demselben Beschlussantrag) erteilt wurde, wird sich derStimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.Die Aktionäre werden gebeten, dem gewählten Stimmrechtsvertreter ihre Weisungenim hierfür vorgesehenen Abschnitt des Vollmachtsformulars, welches spätestens abdem 23. März 2021 auf der Internetseite der Gesellschaft (www.amag-al4u.com) imBereich Investor Relations unter "ordentliche Hauptversammlung 2021" abrufbarist, zu erteilen. Wir bitten Sie, die Weisungen per E-Mail an die obenangegebene Adresse des von Ihnen gewählten Stimmrechtsvertreters zu übermitteln.Durch diese Art der Übermittlung hat der von Ihnen gewählte Stimmrechtsvertreterunmittelbar Zugriff auf die Weisung.Die Weisungen können gemeinsam mit der Vollmachtserteilung oder auch zu einemspäteren Zeitpunkt erteilt werden. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts, desAntragsrechts und des Widerspruchsrechts können vor oder während derHauptversammlung bis zu dem vom Vorsitzenden jeweils bestimmten Zeitpunkterteilt werden. Bis zu diesen Zeitpunkten haben die Aktionäre die Möglichkeit,schon erteilte Weisungen abzuändern oder neue Weisungen zu erteilen.Da angesichts der möglichen Vielzahl an gleichzeitigen Kontaktversuchen einetelefonische Erreichbarkeit der Stimmrechtsvertreter während derHauptversammlung von diesen nicht gewährleistet werden kann, ist für dieKommunikation ausschließlich das Kommunikationsmittel E-Mail an die obenangegebene E-Mail-Adresse Ihres Stimmrechtsvertreters zu verwenden. In jedem E-Mail muss die Person des Aktionärs (Name/Firma, Geburtsdatum/Firmenbuchnummerdes Aktionärs) genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung derNamensunterschrift oder anders, z.B. durch Angabe des Namens/der Firma,erkennbar gemacht werden (§ 13 Abs 2 AktG). Um den Stimmrechtsvertreter in dieLage zu versetzen, Identität und Übereinstimmung mit der Depotbestätigungfestzustellen, bitten wir Sie, in diesem Fall auch Ihre Depotnummer in dem E-Mail anzugeben.Es wird darauf hingewiesen, dass es gegebenenfalls erforderlich sein kann, dievirtuelle Hauptversammlung kurz zu unterbrechen, um die während derHauptversammlung einlangenden Weisungen der Aktionäre an dieStimmrechtsvertreter sicher zu verarbeiten.Zwtl.: VIII. AUSKUNFTSRECHT UND REDEBEITRÄGE DER AKTIONÄREJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.Das Auskunftsrecht und das Rederecht können ausschließlich im Wege derelektronischen Post durch Übermittlung einer E-Mail an die eigens dazueingerichtete E-Mail-Adresse fragen.amag@hauptversammlung.at ausgeübt werden.Bitte bedienen Sie sich des Frageformulars, welches spätestens ab dem 23. März2021 auf der Internetseite der Gesellschaft (www.amag-al4u.com) im BereichInvestor Relations unter "ordentliche Hauptversammlung 2021" abrufbar ist, undhängen Sie das ausgefüllte und unterfertigte Formular dem E-Mail als Anhang an.Falls Sie Ihre Fragen oder Redebeiträge ohne Verwendung des Frageformularssenden, muss die Person des Aktionärs (Name/Firma, Geburtsdatum/Firmenbuchnummerdes Aktionärs) genannt werden und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildungder Namensunterschrift oder anders, z.B. durch Angabe des Namens/der Firma,erkennbar gemacht werden (§ 13 Abs 2 AktG). Um die Gesellschaft in die Lage zuversetzen, die Identität und Übereinstimmung mit der Depotbestätigungfestzustellen, bitten wir Sie, in diesem Fall auch Ihre Depotnummer in dem E-Mail anzugeben.Im Falle der Ausübung des Auskunfts- und/oder Rederechts durch einenBevollmächtigten ist auch ein Vollmachtsnachweis in Textform zu erbringen. Bittebeachten Sie, dass die besonderen Stimmrechtsvertreter zur Ausübung desAuskunfts- und/oder Rederechts nicht bevollmächtigt werden können.Die Aktionäre werden gebeten, ihre Fragen bereits im Vorfeld derHauptversammlung in Textform per E-Mail an die Adressefragen.amag@hauptversammlung.at zu übermitteln, und zwar so rechtzeitig, dassdiese spätestens am 9. April 2021 bei der Gesellschaft einlangen. Damitermöglichen Sie dem Vorstand eine möglichst genaue Vorbereitung und rascheBeantwortung der von Ihnen gestellten Fragen.Die Aktionäre haben auch während der Hauptversammlung die Möglichkeit, ihreFragen und Redebeiträge elektronisch an die Gesellschaft zu übermitteln, undzwar ausschließlich in Textform per E-Mail direkt an die E-Mail-Adressefragen.amag@hauptversammlung.at der Gesellschaft. Bitte beachten sie, dass dafürvom Vorsitzenden während der Hauptversammlung zeitliche Beschränkungenfestgelegt werden können.Die bei der Gesellschaft eingegangenen Fragen werden in der Hauptversammlungnach Maßgabe des § 118 AktG verlesen und beantwortet.Zwtl.: IX. INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZDie AMAG Austria Metall AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre/innen (insbesondere jene gemäß § 10a Abs 2 AktG, dies sind Name, Anschrift,Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des/der Aktionärs/in, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Anschrift des oder derBevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen,insbesondere der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie desösterreichischen Datenschutzgesetzes (DSG), um den Aktionären/innen die Ausübungihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären/innen ist für dieTeilnahme von Aktionären/innen und deren Vertretern an der virtuellenHauptversammlung gemäß dem Aktiengesetz und der COVID-19-GesV zwingenderforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit Artikel 6 Abs 1lit. c) DSGVO.Für die Verarbeitung ist die AMAG Austria Metall AG die verantwortliche Stelle.Die AMAG Austria Metall AG bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung dervirtuellen Hauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen, wie etwaNotaren, Rechtsanwälten, besonderer Stimmrechtsvertreter und Veranstaltungs-Dienstleistern. Diese erhalten von der AMAG Austria Metall AG nur solchepersonenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistungerforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung derAMAG Austria Metall AG. Soweit rechtlich notwendig, hat die AMAG Austria MetallAG mit diesen Dienstleistungsunternehmen eine datenschutzrechtliche Vereinbarungabgeschlossen.Nimmt ein/e Aktionär/in an der virtuellen Hauptversammlung teil, können derenbesondere Stimmrechtsvertreter, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, derNotar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in dasgesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmenund dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name,Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. Die AMAG Austria Metall AG ist zudemgesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere dasTeilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbucheinzureichen (§ 120 AktG).Die Daten der Aktionäre/innen werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie fürdie Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendigsind, und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherungerfordern. Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere ausdem Unternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrechtsowie aus Geldwäschebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionären/innen gegen die AMAG Austria Metall AG oder umgekehrt von der AMAG AustriaMetall AG gegen Aktionäre/innen erhoben werden, dient die Speicherungpersonenbezogener Daten der Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen inEinzelfällen. Im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dieszu einer Speicherung von Daten während der Dauer der Verjährung zuzüglich derDauer des Gerichtsverfahrens bis zu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.Zum Zwecke der organisatorischen Unterstützung der Verwaltung erfolgt eineLiveübertragung des Podiums an den Unterstützungsbereich, damit die Beantwortungallfälliger Fragen sowie die Erledigung sonstiger administrativer Themenmöglichst rasch erfolgen kann. Es erfolgt keine Speicherung/Aufzeichnung dieserDaten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit § 12 Abs 2 Z 4 DSG.Jede/r Aktionär/in hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung derpersonenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel IIIder DSGVO. Diese Rechte können Aktionäre/innen gegenüber der AMAG Austria MetallAG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse datenschutz@amag.at[datenschutz@amag.at] geltend machen. Zudem steht den Aktionären/innen einBeschwerderecht bei der Datenschutzbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu.Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf derInternetseite der AMAG Austria Metall AG unter www.amag-al4u.com/datenschutz[https://www.amag-al4u.com/datenschutz] zu finden.Zwtl.: X. WEITERE ANGABEN UND HINWEISEGesamtzahl der Aktien und StimmrechteGemäß § 106 Z 9 AktG wird bekanntgegeben, dass das Grundkapital der Gesellschaftzum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung in 35.264.000 Stück aufInhaber lautende Stückaktien zerlegt ist. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht. DieGesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keineeigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktienbeträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 35.264.000.Keine physische AnwesenheitWir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass aufgrund der Durchführung der10. ordentlichen Hauptversammlung am 13. April 2021 als virtuelle Versammlung imSinne der COVID-19-GesV weder Aktionäre noch Gäste persönlich amVeranstaltungsort erscheinen können.Ranshofen, im März 2021Der VorstandRückfragehinweis:Mag. Christoph M. Gabriel, BScLeitung Investor RelationsTel.: +43 (0) 7722-801-3821Email: investorrelations@amag.atAMAG Austria Metall AGLamprechtshausenerstraße 615282 Ranshofen, ÖsterreichWebsite: www.amag-al4u.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AMAG Austria Metall AGLamprechtshausenerstraße 61A-5282 RanshofenTelefon: +43 7722 801 0FAX: +43 7722 809 498Email: investorrelations@amag.atWWW: www.amag-al4u.comISIN: AT00000AMAG3Indizes: WBI, VÖNIX, ATX GP, ATX BIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: AMAG Austria Metall AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100615/4864721