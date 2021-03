ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat HSBC von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 400 auf 440 Pence angehoben. Die Bank setze ihren Strategieplan um, der schon bald zur Trennung von Aktivitäten im Privatkundengeschäft führen sollte, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Omar Keenan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzung für das diesjährige Nettoergebnis um 29 Prozent an./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 04:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286

HSBC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de