NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentplattform Etoro will mithilfe eines Börsenmantels, einem so genannten Spac, an die Börse gehen. Nach der Zusammenführung beider Firmen solle das gemeinsame Unternehmen mit rund 10 Milliarden US-Dollar bewertet werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Im Zuge der Zusammenlegung wollen Etoro und das Finanzvehikel FinTech Acquisition Corp. V über die Ausgabe neuer Aktien 650 Millionen Dollar einnehmen.

Ein Spac (Special Purpose Acquisition Company) ist eine bereits börsennotierte Firma, die vor allem das Ziel hat, ein anderes Unternehmen schneller an die Börse zu bringen. Auf diese Weise sparen sich die Unternehmen Gebühren, die sie bei einem normalen IPO an Investmentbanken abtreten müssten, und Zeit für die formellen Prozesse. In den USA boomte das Geschäft mit der Emission von Spacs zuletzt - und auch in Europa kam das Instrument zuletzt stärker in Mode.

Etoro wurde nach eigenen Angaben 2007 gegründet und zählt rund 20 Millionen registrierte Nutzer. 2018 expandierte die Investmentplattform dann in die Vereinigten Staaten und bald soll dort auch der zuletzt boomende Handel mit Aktien möglich sein. Genauso wie sein US-Rivale Robinhood setzt eToro darauf, keine Kommission beim Handeln einzunehmen. eToro verdient am sogenannten Spread beim Kaufpreis, während die US-Konkurrenz Daten über die von den Privatanlegern gehandelten Aktien an institutionelle Investoren wie Hedgefonds verkauft.

Das Spac FinTech Acquisition Corp. V wurde erst vor Kurzem von der früheren Bank-Managerin Betsy Cohen aufgelegt und an die Börse gebracht. Die Papiere sind seit Januar an der Nasdaq notiert. Der Kurs hat sich seitdem kaum bewegt und schloss am Montag mit 10,71 Dollar auf dem Niveau des ersten Handelstags und etwas über dem Ausgabepreis. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf knapp 370 Millionen Dollar. Die Nachricht über eine Fusion mit Etoro ließ den Kurs allerdings nachbörslich deutlich nach oben schnellen./ngu/zb/stk