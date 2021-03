DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Vertreter der afghanischen Regierung und der radikalislamischen Taliban-Miliz wollen am Donnerstag für weitere Friedensgespräche in Moskau zusammenkommen. Die Taliban würden an den Verhandlungen in der russischen Hauptstadt mit einer zehnköpfige Delegation teilnehmen, erklärte ein Sprecher der Miliz am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Delegation werde von Taliban-Mitbegründer Mullah Baradar Achund angeführt. Russland hatte zu der Gesprächsrunde eingeladen. An den Gesprächen in Moskau nimmt nach Angaben aus Washington auch der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, teil. Ziel sei es, die Friedensgespräch zu "ermutigen und zu unterstützen", sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums. Die Gespräche am Donnerstag sollen demnach bereits angelaufene sowie geplante Verhandlungsformate zwischen der Regierung und den Taliban "vervollständigen".

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +5,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +5,9% gg Vm 13:30 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 14:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,8% zuvor: 75,6% 15:00 Lagerbestände Januar PROGNOSE +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 14.501,00 0,01 S&P-500-Indikation 3.969,50 0,09 Nasdaq-100-Indikation 13.140,50 0,40 Nikkei-225 29.933,21 0,56 Schanghai-Composite 3.439,35 0,57 +/- Ticks Bund -Future 171,84 12

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Getrieben von Indexrekorden an der Wall Street zeigen sich die Börsenplätze in Ostasien und Australien am Dienstag freundlich. In Japan (+0,6 Prozent) kaufen Teilnehmer insbesondere Halbleiterwerte, während Energie- und Pharmawerte auf den Verkaufslisten stehen. Ermutigt zeigten sich die Anleger auch von der nachlassenden Dynamik der Covid-Pandemie. Gewinne von 0,6 Prozent verzeichnet der HSI in Hongkong. Gesucht sind Xiaomi (+6,5%), die möglicherweise wieder in den FTSE Russell Index aufgenommen werden. China Mobile (+3,4%) profitieren laut Händlern von der Spekulation auf ein privilegiertes Listing als A-Aktie, die auch in Schanghai in Renminbi gehandelt werden kann. In Festlandschina beobachten Teilnehmer eine Erholungsbewegung nach den kräftigen Verlusten seit Mitte des vergangenen Monats. Die Gewinne in Südkorea (+0,5%) werden von den Aktien der Branchen Reise und Freizeit, aber auch Elektronik verursacht.

US-NACHBÖRSE

In einem ruhigen nachbörslichen Geschäft legten einige kleinere Unternehmen noch Zahlen zum abgelaufenen Jahr vor. Dabei sausten die Aktien von Predictive Oncology nach dem Zahlenwerk abwärts. Der Entwickler von personalisierten Krebs-Therapien hat 2020 einen Verlust je Aktie von 2,21 Dollar verbucht. Die Aktie verlor 8,6 Prozent auf 1,48 Dollar. Dagegen waren New Fortress nach Zahlen gesucht. Zwar schrieb das Energie-Unternehmen weiterhin einen Verlust, aufs Jahr gerechnet waren es 1,71 Dollar je Aktie. Doch im vierten Quartal belief sich das Ergebnis auf null Cent je Aktie; es wurde also kein Verlust mehr geschrieben. Die Aktie gewann 2,3 Prozent auf 43,44 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.953,46 0,53 174,82 7,67 S&P-500 3.968,94 0,65 25,60 5,67 Nasdaq-Comp. 13.459,71 1,05 139,84 4,43 Nasdaq-100 13.082,54 1,12 145,25 1,51 danach: Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 974 Mio 943 Mio Gewinner 1.845 1.990 Verlierer 1.241 1.412 unverändert 76 101

Freundlich - Die Rekordjagd ging weiter, wobei sich diesmal Technologiewerte dank leicht rückläufiger Anleiherenditen etwas besser hielten als zuletzt. Gestützt wurde der Markt von Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im März. Der entsprechende Index erreichte das höchste Maß seit Juli und übertraf die Markterwartungen. United Airlines stiegen um 8,3 und American Airlines um 7,7, sowie Delta Air Lines um 2,3 Prozent, befeuert von Fluggastzahlen, die in den vergangenen vier Tagen hintereinander die Marke von einer Million Passagiere überschritten. Dazu passend sprach United Airlines von Buchungen, die besser als erwartet ausgefallen seien. Eli Lilly (-9,1%) litten darunter, dass ein Alzheimer-Medikament hoch gesteckte Erwartungen an eine Studie nicht erfüllte. AMC Entertainment schossen um 27 Prozent empor. In der laufenden Woche sollen im Großraum Los Angeles wieder die Kinos geöffnet werden. Für Genmark Diagnostics (+29,6%) ging es mit einem Übernahmegebot von Roche nach oben. Die Aktien der beiden Pharmakonzerne Gilead Sciences (+2,5%) und Merck & Co (+2,2%) reagierten positiv auf die Absicht, gemeinsam eine Langzeittherapie gegen HIV zu entwickeln.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,0 0,15 2,8 5 Jahre 0,83 -1,3 0,84 46,6 7 Jahre 1,27 -1,5 1,29 62,3 10 Jahre 1,61 -1,9 1,63 69,1 30 Jahre 2,36 -1,7 2,38 71,3

Die Marktzinsen gingen leicht zurück, doch bewegten sie sich weiter auf hohem Niveau in der Nähe der Jahreshochs. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten mit 1,61 Prozent 2 Basispunkte unter dem Stand vom Freitag. DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:11 % YTD EUR/USD 1,1938 +0,1% 1,1925 1,1930 -2,3% EUR/JPY 130,34 +0,1% 130,16 130,35 +3,4% EUR/GBP 0,8605 +0,3% 0,8581 0,8573 -3,7% GBP/USD 1,3875 -0,2% 1,3896 1,3917 +1,5% USD/JPY 109,18 +0,0% 109,15 109,26 +5,8% USD/KRW 1129,85 -0,2% 1132,40 1136,50 +4,1% USD/CNY 6,4968 -0,1% 6,5001 6,5049 -0,5% USD/CNH 6,4939 -0,1% 6,4982 6,5093 -0,1% USD/HKD 7,7656 +0,0% 7,7652 7,7643 +0,2% AUD/USD 0,7754 +0,1% 0,7745 0,7731 +0,7% NZD/USD 0,7203 +0,0% 0,7201 0,7193 +0,3% Bitcoin BTC/USD 53.849,87 -4,1% 56.164,50 58.081,75 +85,4%

Der Dollar legte mit dem höhen Renditeniveau leicht zu, der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent. Nach Rekordständen von fast 62.000 Dollar am Wochenende kam es beim Bitcoin zu einer kräftigen Gegenbewegung, mit einem Rückfall auf rund 56.000 Dollar. Spezielle Gründe gab es nicht; im Handel wurde auf das Risiko zunehmender Regulierung verwiesen. Die Kunstwährung llaufe Gold als Inflationsschutz zunehmend den Rang ab, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,92 65,39 -0,7% -0,47 +33,3% Brent/ICE 68,36 68,88 -0,8% -0,52 +32,2%

Etwas leichter - Die staatliche Energy Information Administration hatte zuletzt ihre Nachfrageprognose leicht gesenkt. Auf Halbjahresbasis könnte demnach das Angebot im zweiten Halbjahr die Nachfrage übersteigen. Außerdem gab es in Europa neue coronabedingte Lockdowns, die die Nachfrage bremsen dürften.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.736,74 1.730,74 +0,3% +6,00 -8,5% Silber (Spot) 26,30 26,22 +0,3% +0,07 -0,4% Platin (Spot) 1.221,95 1.215,35 +0,5% +6,60 +14,2% Kupfer-Future 4,13 4,15 -0,3% -0,01 +17,2%

Der Goldpreis bewegte sich kaum.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BRASILIEN

Inmitten der Corona-Krise wechselt der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro erneut seinen Gesundheitsminister aus. Interims-Minister Eduardo Pazuello werde sein Amt verlieren, auf ihn solle Marcelo Queiroga folgen, sagte Bolsonaro am Montag bei einem Treffen mit Anhängern im Präsidialpalast. Bis zur Amtsübernahme würden noch zwei bis drei Wochen vergehen.

