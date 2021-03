NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy vor einer Veranstaltung des Energiekonzerns zum Thema Wasserstoff auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Wasserstoff-Experten und langjährigen Linde-Manager Stephen Harrison sei er für die Aussichten des Marktes für grünen Wasserstoff optimistisch, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für eine Produktion im industriellen Maßstab seien aber noch erhebliche Investitionen notwendig./gl/ajx



