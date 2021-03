Dividendenaktien Bonds: Teilgarantie und bis zu 3,1% p.a.-Chance

Wegen der Aussicht auf eine möglichst stabile Kursentwicklung erfreuen sich Aktien mit hohen Dividendenzahlungen bei langfristig agierenden Investoren hoher Beliebtheit. Um das Risiko der direkten Veranlagung in eine oder mehrere Aktien zu reduzieren, bietet sich eine Investition in einen breit aufgestellten Aktienindex, der dividendenstarke Aktien enthält, wie beispielsweise in den StoxxGlobal Select Dividend 100-Index (ISIN: US26063V1180) an. Dieser Aktienindex setzt sich aus 40 Aktien der USA und jeweils 30 Aktien aus Europa und Asien/Australien zusammen.

Für Anleger, die auch das Risiko der direkten Indexveranlagung reduzieren wollen, die in den nächsten Jahren aber grundsätzlich von einem Kursanstieg der dividendenstarken Werte ausgehen, könnte die derzeit zur Zeichnung angebotenen RCB-Kapitalschutz-Zertifikate Dividendenaktien Bond 90% XI und XII interessant sein.

90% Kapitalgarantie

Der Schlusskurs des STOXX Global Select Dividend 100 EUR Price-Index vom 23.3.21 wird als Startwert für den Dividendenaktien Bond 90% XI (ISIN: AT0000A2NXY1) festgeschrieben. In 8 Jahren, am 21.3.29, wird der dann aktuelle Indexstand mit dem Startwert verglichen. Befindet sich der Index an diesem Tag im Vergleich zum Startwert mit mindestens 8 Prozent im Plus, dann wird das Zertifikat mit 124 Prozent des Startwertes zurückbezahlt, was eine Jahresbruttorendite von 2,7 Prozent entsprechen wird. Notiert der Index an diesem Tag zwischen 100 und 108 Prozent des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit 108 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Bei einem indexstand zwischen 90 und 100 Prozent erfolgt die Rückzahlung mit 100 Prozent. Unterhalb von 90 Prozent des Startwertes wird das Zertifikat mit 90 Prozent des Ausgebepreises getilgt.

Auch beim Dividendenaktien Bond 90 % XII (ISIN: AT0000A2NY08) mit gleicher Laufzeit beträgt das maximale Verlustrisiko 10 Prozent. Allerdings wird dieses Zertifikat bei einem Indexanstieg von mindestens 10 Prozent mit 128 Prozent des Ausgabepreises (= 3,1 Prozent Jahresbruttorendite) zurückbezahlt. Bei einem Indexstand zwischen 90 und 110 Prozent partizipieren Anleger 1:1 von der Indexentwicklung, unterhalb von 90 Prozent wird auch dieses Zertifikat mit 90 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt.

Die RCB-Zertifikate Dividendenaktien Bond 90% XI und XII, fällig am 26.3.29, können noch bis 22.3.21 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Dividendenaktien Bonds 90% ermöglichen in 8 Jahren auf unterschiedliche Vorgangsweisen Jahresbruttorenditen von bis zu 3,10 Prozent. Im ungünstigen Fall eines Kursrückganges reduziert die Teilgarantie das maximale Verlustrisiko auf 10 Prozent.

Quelle: zertifikatereport.de