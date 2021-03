Die wichtigsten Börsen in Asien stiegen am Dienstag. Auch die Indizes der Wall Street legten im vorbörslichen Handel zu, wobei der S&P 500 für einen sechsten Tag anziehen könnte. Der Fokus des Marktes richtet sich auf die Mitteilungen der Fed am Mittwoch, die neue Wirtschafts- und Zinsprognosen enthalten werden. Es wird erwartet, dass die FOMC-Mitglieder prognostizieren, dass die US-Wirtschaft im Jahr 2021 mit der höchsten Rate seit Jahrzehnten wachsen wird. Die Renditen, die durch den Ausverkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...