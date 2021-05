Adidas blickt optimistisch in die Zukunft - Die neue "Marktbeobachtung" ist da

Werbung



Am gestrigen Donnerstag legten sechs DAX®-Konzerne ihr Zahlenwerk für das erste Quartal 2021 vor. Heute folgte unter anderem der Sportartikelhersteller Adidas und überzeugt seine Aktionäre. Außerdem: Die neue Ausgabe der "Marktbeobachtung" ist da!



Ein starkes Chinageschäft und ein deutlicher Umsatzanstieg im Direktvertrieb im ersten Quartal 2021 zaubern Adidas-Chef Kasper Rorsted wieder ein Lächeln auf die Lippen. Nachdem im vergangenen Jahr der Ausbruch der Corona-Pandemie den DAX®-Konzern hart getroffen hatte, spiegelt sich die weltweite Wirtschaftserholung auch in den Zahlen für das erste Vierteljahr wider. Der Umsatz konnte währungsbereinigt um 27 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro angehoben werden, während das operative Ergebnis von 48 Millionen auf 704 Millionen Euro gesteigert wurde. Dies entspricht einer operativen Marge von 13,4 Prozent, nach 1,1 Prozent im Vorjahresquartal. Auch der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft konnte von 26 Millionen auf 502 Millionen mehr als deutlich angehoben werden. Insbesondere der Verkauf von Sportartikeln in China boomte wieder. So konnte der Umsatz dort um 156 Prozent gesteigert werden. Außerdem verzeichnete Adidas einen Umsatzanstieg von 31 Prozent im Direktvertrieb, welcher ein Drittel des Gesamtumsatzes ausmacht.

CEO Rorsted schaut derweil optimistisch in die Zukunft. Für das laufende Quartal erwartet das Konzernmanagement ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 50 Prozent. Auf Jahresbasis rechnet man fortan mit einem Umsatzanstieg im hohen Zehnprozentbereich, statt wie bisher geplant im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich. Große Sportereignisse, wie die Fußball-Europameisterschaft oder auch die Olympischen Spiele, bieten dem Herzogenauracher Unternehmen die Möglichkeit, sich vor Milliarden von Konsumenten zu präsentieren, so der Konzernchef des weltweit zweitgrößten Sportartikelherstellers.





Die neue "Marktbeobachtung" ist da! In dieser Ausgabe erfahren Sie, wie Sie in Zeiten von fallenden Kursen Ihr Depot richtig absichern und der alten Börsenweisheit "Sell in May and Go Away" trotzen können. Außerdem präsentiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse, ein Follow-up des Jahresausblicks und gibt einen Ausblick für die zweite Jahreshälfte. Im Rohstoffartikel der neuen Ausgabe lesen Sie zudem, warum die Energiewende Silber zum Überflieger machen könnte.



Hier geht es zur neuen Ausgabe: Kostenlose Börsen- und Markt-Analysen für Investoren und Trader - HSBC Zertifikate (hsbc-zertifikate.de)



Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?