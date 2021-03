NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Seit der Hochstufung des Telekomsektors auf "Overweight" im Dezember habe sich dieser seit Jahresbeginn gut entwickelt, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Das stehe in starkem Kontrast zu den vergangenen Jahren, als enttäuschende Ausblicke der Unternehmen die Aktienkurse belastet hätten. Der Kapitalmarkttag der Deutschen Telekom im Mai könne einen Impuls geben./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 22:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 00:15 / GMT



ISIN: DE0005557508

