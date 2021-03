Die Markttechnik der Indizes steht im Moment auf der Stelle. Bei mäßigen Umsätzen findet zurzeit nichts statt. 3,2 Mrd. € Umsatz im DAX sind neutral. Aber eine interessante neue Beobachtung an der Wall Street gibt Rätsel auf: Der Anteil der Privataktionäre am täglichen Umsatz an der Wall Street hat sich seit Ende 2019 (vor Corona) inzwischen verdreifacht und erreicht zurzeit nach jüngster Tagestatistik rd. ein Viertel des gesamten Tagesgeschäfts. Das gab es noch nie. Die Wall Street ist damit eine Art Laienbörse geworden. Die Einschätzung der Markttechnik ist deshalb neu zu definieren.



